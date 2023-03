Basketball Royals zwar mit Sieg - aber immer noch Sand im Getriebe

Easterlings Blick verriet, dass er nicht zufrieden war mit dem Auftritt. An seinem ruhigen Coaching änderte das nichts. Schon als er 30 Minuten vor Spielbeginn die Halle betrat, war er um Lässigkeit bemüht. Doch die Ruhe war spätestens in der Pause vorbei. Denn das Liga-Schlusslicht führte nach 20 Minuten mit 29:25. Und das hatten sich die Royals vor allem selbst zuzuschreiben. Die Dreierquote war unterirdisch, auch aus der Nahdistanz ging wenig. Während man im ersten Viertel wenigstens im Defensiv-Rebound konsequent war, konnten sich die Gäste nun immer besser in Szene setzten. Die Gesichter lang – die Ansprache dagegen kurz.