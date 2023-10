Basketball-Bundesligist Pleite gegen Alba Berlin – Saarlouis Royals verschlafen die erste Hälfte

Saarlouis · Basketball-Bundesligist Saarlouis startet mit Niederlage gegen Alba Berlin in die neue Saison. Am Dienstag müssen sie auswärts in Freiburg ran.

01.10.2023, 17:16 Uhr

Monika Naczk (links) versucht, vor der Berlinerin Theresa Simon an den Ball zu kommen. Die polnische Spielmacherin der Royals kam wie ihre Teamkolleginnen erst spät in der Partie auf Touren – zu spät. Foto: Thomas Wieck

Von Patric Cordier

„Basketball ist ein ganz einfacher Sport: Wer am Ende mehr Punkte macht, gewinnt“, sagte Ricky Easterling, Trainer des Frauen-Bundesligisten Saarlouis Royals, am Samstag: „Alba hat einfach besser getroffen. Darum haben wir verloren.“ Mit 59:68 (9:15, 8:15, 27:18, 15:20) zogen die Royals zum Saisonauftakt gegen Berlin den Kürzeren, auch weil man die ersten beiden Viertel unterirdisch getroffen hatte.