Frauenbasketball Royals-Spielerinnen haben noch keine Heimflüge gebucht

Siegen oder fliegen – das ist das Motto der Basketballerinnen der Saarlouis Royals vor dem zweiten Playoff-Viertelfinale an diesem Freitag um 19 Uhr in der Stadtgartenhalle. Denn das erste Spiel in Keltern haben die Royals mit 67:76 verloren, können nur mit einem Sieg ein entscheidendes drittes Match am Sonntag (16 Uhr) bei den Rutronik Stars erzwingen.