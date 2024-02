Saarlouis Royals befürworten Ligareform Neue Aufgaben und internationale Träume

Cheftrainerin Dragana Svitlica – sie soll auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen – muss dabei auf Naomi Mbandu verzichten, die an Knieproblemen laboriert. „Wir hoffen, sie bis zum Pokalfinalturnier wieder fit zu haben“, sagt Mathieu. Die Halbfinals – neben den Royals sind auch Alba Berlin, die Angels Nördlingen und die TK Hannover dabei – werden am Sonntag in der Halbzeit von Sportminister Reinhold Jost gelost.