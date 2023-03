Im letzten Hauptrunden-Spiel der Basketball-Bundesliga der Frauen Easterling feiert Premiere als Trainer der Saarlouis Royals

Für die Basketballerinnen des BC Saarlouis steht an diesem Sonntag das letzte Spiel der Bundesliga-Hauptrunde an – und das Duell mit den Halle Lions wird zu einer Premiere: Ricky Easterling wird erstmals in seiner Laufbahn als verantwortlicher Trainer bei den Saarlouis Royals an der Seitenlinie stehen. Der 39 Jahre alte US-Amerikaner hat in Saarlouis die Verantwortung von Isabel Fernández übernommen, unter der die Royals zuletzt in eine Abwärtsspirale gerieten. Im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht der Liga sind die Saarlouiserinnen klarer Favorit und wollen sich Selbstvertrauen für das Playoff-Viertelfinale holen, wo mit dem Herner TC oder den RS Keltern zwei Top-Teams warten könnten. Hochball gegen die Lions ist um 16 Uhr in der Stadtgartenhalle.