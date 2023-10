Frauenbasketball-Bundesliga Royals nach schlimmer erster Hälfte weiter ohne Sieg

Der Fehlstart der Basketballerinnen des BC Saarlouis in die neue Bundesliga-Saison ist perfekt. Die Royals verloren am Sonntagnachmittag in der Saarlouiser Stadtgartenhalle nach in der ersten Hälfte desolater Vorstellung gegen TK Hannover mit 61:75 (Halbzeit 23:42). Damit hat die Mannschaft von Trainer Ricky Easterling alle ihre vier Spiele verloren und muss sich erst einmal von ihren hohen Ambitionen, an der Spitze mitzuspielen, verabschieden.