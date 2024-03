Basketball Saarlouis Royals müssen um Playoff-Einzug bangen

Dort fand Trainerin Dragana Svitlica offenbar die richtigen Worte, denn die Saarlouiserinnen legten einen 19:2-Lauf (!) hin und zogen das Spiel auf ihre Seite. Mit acht Punkten Vorsprung (64:56) ging es in das letzte Viertel – und beim 70:58 knapp sieben Minuten vor Schluss schien der Sieg eingetütet. Doch dann ging plötzlich gar nichts mehr – über fünf Minuten fiel kein Royals-Korb mehr, Nördlingen kam heran, glich aus, ging in Führung und gewann am Ende mit 78:72. Weil Göttingen gegen die Eisvögel Freiburg gewann, entscheidet sich der Kampf um den letzten Playoffplatz am letzten Spieltag.