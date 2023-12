Frauenbasketball Wildes Auf und Ab mit dem besseren Ende für die Saarlouis Royals

Osnabrück kam aggressiv aus der Kabine, wollte schnell den Rückstand verkürzen. Bujniak (zwei Dreier) und Naomi Mbandu (ein Dreier) hielten dagegen, doch die Panther waren am Ende des dritten Viertels wieder in Schlagdistanz (53:52), legten einen 20:0-Lauf hin und führten sechs Minuten vor Schluss mit 64:55. Doch die Royals starteten dank Destiny Littleton (24 Punkte) eine furiose Aufholjagd und drehten das Spiel in letzter Sekunde.