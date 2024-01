Sieg im Viertelfinale Saarlouis Royals stehen im Pokal-Endturnier

Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben das Final Four, die Endrunde um den Deutschen Basketball-Pokal der Frauen, erreicht. Die Saarlouis Royals gewannen am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel im Viertelfinale bei Ligakonkurrent BC Marburg mit 79:69 (Halbzeit 45:28). Nach einem eher verhaltenen Beginn drehte die Mannschaft von Trainerin Dragana Svitlica zu Beginn des zweiten Viertels richtig auf, legte einen 21:0-Lauf aufs Parkett und drehte einen 17:26-Rückstand in eine 38:26-Vorsprung – die Vorentscheidung.