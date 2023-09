Hermann Paar will mit Saarlouis Royals Saar-Talenten ein Ziel anbieten Mit viel Arbeit ganz oben mitspielen

Erfolg hat immer viele Väter und Mütter. Bei den Basketballerinnen der Saarlouis Royals gibt es sogar einen „Großvater“. Hermann Paar, der in den 1990er Jahren als Trainer mit dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga den Grundstein für alle folgenden Triumphe gelegt hat, ist als sportlicher Berater zurückgekehrt. „Ja, ich bin Rentner“, sagt der mittlerweile 69-Jährige und kann über die Bezeichnung „Basketball-Großvater“ schmunzeln: „Damals hatten wir hier in Saarlouis einige engagierte und talentierte Mädels aus der Region, die neben Arbeit und Studium Basketball gespielt haben. Die haben wir mit zwei Profis aus Amerika ergänzt“, erinnert sich Paar, „heute spielen nur Profis und leider keine Spielerin mehr aus der Region.“