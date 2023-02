Frauenbasketball : Royals verspielen gegen Herne Tabellenplatz vier

Saarlouis Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben ihr vorletztes Heimspiel der regulären Saison gegen den Herner TC verloren. Die Royals unterlagen am Sonntagnachmittag in der Saarlouiser Stadtgartenhalle dem Tabellenvierten mit 57:65 und haben so ihrerseits keine Chance mehr, diesen Platz zu erreichen und damit Heimrecht im Playoff-Viertelfinale zu haben.

