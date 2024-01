Basketball-Bundesliga Saarlouis Royals verlieren in Hannover

Die Basketballerinnen des BC Saarlouis verharren in der Bundesliga auf dem achten Tabellenplatz. Die Royals verloren am Samstagabend ihr Auswärtsspiel beim Tabellendritten TK Hannover mit 63:73 (Halbzeit 33:36). Dabei hatte die Mannschaft von Trainerin Dragana Svitlica gut begonnen – allen voran Liga-Topscorerin Destiny Littleton. Die US-Amerikanerin versenkte gleich in den ersten fünf Minuten drei Dreier, brachte die Royals in Führung und war mit dafür verantwortlich, dass Saarlouis das erste Viertel mit 18:14 gewann.