Frauenbasketball Saarlouis Royals scheiden im Playoff-Viertelfinale aus

Es sollte nicht sein. Die Saarlouis Royals sind im Viertelfinale der Damenbasketball-Bundesliga ausgeschieden. Nach der 67:76-Niederlage am Sonntag bei den Rutroniks Keltern gab es auch an diesem Freitag nichts zu holen für die Saarländerinnen. Vor 800 Zuschauern in der Stadtgartenhalle unterlagen die Royals am Ende unter Wert geschlagen mit 61:66 (16:25, 29:34, 45:46) durch. „Wir haben gut trainiert“, sagte Royals-Coach Ricky Easterling und ergänzte: „Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen.“