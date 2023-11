Verwirrung bei den Saarlouis Royals Svitlica ist eine Cheftrainerin ohne Arbeitsgenehmigung

Ist sie nun Cheftrainerin oder doch nicht? Basketball-Bundesligist Saarlouis Royals und Dragana Svitlica sorgten bei der Heimniederlage gegen Meister RS Keltern (69:81) für reichlich Verwirrung und Gesprächsstoff. In der vergangenen Woche hatte der Verein die Bosnierin groß als Nachfolgerin von Ricky Easterling präsentiert. Am Sonntag gegen Keltern aber stand der sportliche Berater Hermann Paar als Cheftrainer auf dem Spielberichtsbogen, während Svitlica das Team in der Coaching Zone am Spielfeldrand betreute.