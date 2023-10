Konsequenzen nach Bundesliga-Fehlstart Saarlouis Royals suchen Wege aus der Krise – zwei Spielerinnen müssen gehen

Das hatte man sich in der Kreisstadt ganz anders vorgestellt. Nach vier Spieltagen in der Damen-Basketball-Bundesliga warten die mit großen Ambitionen in die Runde gestarteten Saarlouis Royals noch immer auf das erste Erfolgserlebnis. Vier Mal konnten die Frauen um Trainer Ricky Easterling nicht überzeugen, vier Mal mussten sie dem Gegner gratulieren. So spielen die Royals gegen den Abstieg – und nicht wie erhofft um den Titel.