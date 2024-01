Basketball Royals müssen zum Dritten nach Osnabrück

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals stehen an diesem Sonntag um 16 Uhr beim Dritten Panthers Osnabrück vor einer hohen Hürde. Die Royals liegen nach dem Coup vor Weihnachten bei Meister Keltern und der jüngsten 70:81-Heimniederlage gegen die Halle Lions mit zehn Zählern auf dem letzten Playoff-Rang acht. Dabei ist der Neunte BC Marburg punktgleich. Für die Saarlouiserinnen ist es der Auftakt zu einer englischen Woche, am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es zum DBBL-Pokal-Viertelfinale nach Marburg, und am Samstag (19 Uhr) kommen die Eisvögel des USC Freiburg in die Stadtgartenhalle.