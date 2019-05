Basketball : Royals verpflichten Amerikanerin Kovatch

Saarlouis Der Frauenbasketball-Bundesligist Saarlouis Royals hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wechselt die US-Amerikanerin Jessica Kovatch ins Saarland.

Die 23-Jährige ist 1,75 Meter groß, wurde in Phillipsburg im Staat New York geboren und spielte in den letzten vier Jahren für die St. Francis University Pennsylvania. Kovatch gilt als effektive Allrounderin mit Zug zum Korb. „Ich freue mich sehr, für die tollen Fans von Saarlouis zu spielen“, sagte Kovatch.