Vier Punkte lagen am Ende zwischen beiden Teams. Und für Ondrej Sykora, den Trainer der Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals, waren es letztlich drei Punkte, die die knappe 60:64 (31:25)-Heimniederlage gegen die Eisvögel des USC Freiburg begünstigten und damit zur nächsten bitteren Erfahrung für sein Team in dieser Saison beitrugen: „Punkt eins: Wir bekommen zu früh Foulprobleme, vor allem auf den großen Positionen.“

Sykora sagte dies angesichts der Tatsache, dass am vergangenen Freitag gleich vier seiner Spielerinnen vor dem Schlussabschnitt mit vier Fouls vorbelastet waren. Im letzten Viertel, in das die Royals noch mit einer 47:45-Führung starteten, erwischte es mit Bronaza Fitzgerald die mit 19 Punkten beste Schützin dann frühzeitig wegen des fünften Vergehens. Die nächstbesten Saarlouiser Werferinnen waren am Freitag übrigens Ariel Hearn (13) sowie Nadjeschda Ilmberger und Kimberly Pohlmann (je 9).

Der zweite Punkt, den Sykora monierte: „Anfang der zweiten Halbzeit haben wir uns einige Ballverluste geleistet, die absolut nicht sein mussten“, blickte der Trainer auf die kuriosen Szenen im dritten Viertel zurück, als die Saarlouiserinnen drei Mal binnen weniger Augenblicke einen eigenen Einwurf nicht zum Mitspieler brachten, sondern die Gäste zu sechs schnellen Zählern in Folge einluden.

Freiburg kam so wieder von acht auf zwei Punkte heran – und schaffte im Schlussviertel die Wende, weil da ein weiterer Punkt war, den Sykora als krass nachteilig anführte: „Der dritte Punkt betrifft die generell zu kleine Rotation, mit der wir spielen. Wenn man mit acht Leuten die ganze Zeit so hohes Tempo geht, wie wir es tun, kostet das Kraft“, erläuterte der Royals-Trainer. Sykora konnte im Heimspiel nur bedingt auf Esther Fokke setzen. Die 1,85 Meter große Niederländerin klagt über Schmerzen im Fuß und kam nur gut fünf Minuten zum Einsatz. Eine genaue Diagnose, an was die 22-Jährige tatsächlich laboriert, steht aus.

Klar ist, dass es nach der neunten Niederlage im elften Spiel nur umso schwerer wird, in den restlichen neun Partien im neuen Jahr das Minimalziel Ligaverbleib zu schaffen. Den Glauben daran hat Sykora aber längst nicht verloren: „Die Mädels haben sehr große Fortschritte gemacht, seit ich das Team vor der Saison übernommen habe. Das bedeutet etwas, auch wenn viele Leute nur die Ergebnisse sehen. Ich habe von vornherein gesagt, was wir vor allem brauchen: Zeit, Vertrauen und Gesundheit.“

Hinzu kam, dass seiner Mannschaft das Glück bis dato alles andere als hold war: Die Abmeldung der Fireballs des TuS Bad Aibling und der damit verbundene Verlust von zwei Zählern. Dazu die wegen des Einsatzes der nicht spielberechtigen Nadjeschda Ilmberger am grünen Tisch verlorene Partie gegen die BG Göttingen: „Wir hatten in dieser Saison sehr viel Pech. Alleine dadurch fehlen uns effektiv fünf Punkte, mit denen wir auf einem Playoff-Platz stünden“, weiß Sykora. So ist es für die Royals bis auf weiteres der letzte Platz, wobei die davor liegenden Chemcats Chemnitz und Eintracht Braunschweig auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto haben.

Im ersten Spiel im neuen Jahr kommt am Sonntag, 13. Januar, um 16 Uhr der langjährige Serienmeister und Dauerrivale TSV Wasserburg in die Saarlouiser Stadtgartenhalle.