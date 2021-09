Basketball-Bundesliga : Royals starten mit Niederlage in die neue Saison

Bei den Saarlouis Royals flutschten die Basketbälle gerade in der zweiten Halbzeit nicht so gut in den Korb wie beim Gegner TK Hannover. Foto: dpa/Lukas Schulze

Hannover Fehlstart für die Inexio Royals Saarlouis in die neue Saison der Damenbasketball-Bundesliga. Nach dem Aus im Pokal vor einer Woche (63:75 bei den Angels Nördlingen) verlor die Mannschaft von Trainer Saulius Vadopalas am Sonntag, dem ersten Spieltag der Spielzeit 2021/2022, bei TK Hannover mit 68:73 (37:39).

Den personell dezimierten Royals fehlte sichtlich die Geschlossenheit und Abstimmung. Hannover setzte sich im Laufe des Spiels ab und ging mit einer Zehn-Punkte-Führung ins Schlussviertel. Die Royals konnten das Ergebnis erst gegen Ende noch verbessern. Am kommenden Wochenende steht ein Doppelspieltag an. Nach dem ersten Heimspiel am Freitag gegen den USC Freiburg (19 Uhr) müssen die Royals am Sonntag (14 Uhr) zu Aufsteiger CB Düsseldorf.