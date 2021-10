Frauenbasketball : Saarlouis Royals gelingt endlich der erste Saisonsieg

Saarlouis Basketballerinnen gewinnen gegen Göttingen mit 72:60.

Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben am fünften Spieltag ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Royals gewannen am Sonntagnachmittag ihr Heimspiel in der Saarlouiser Stadtgartenhalle gegen die Veilchen Ladies Göttingen mit 72:60.