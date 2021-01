Basketball : Royals erleben in Göttingen ein weiteres Debakel

Saarlouis Saarlouis spielt bei 46:81-Pleite nicht Bundesliga-tauglich.

Nächstes Spiel, nächste deutliche Niederlage – das Dilemma der Inexio Saarlouis Royals geht auch unter dem neuen Trainer Saulius Vadopalas ungebremst weiter. Das Schlusslicht verlor am Sonntag in der Damen Basketball Bundesliga bei der BG Göttingen mit 46:81 (28:43), es war die achte Pleite im neunten Saisonspiel und die zweite im zweiten Spiel unter dem Litauer Vadopalas, der kurz vor dem Jahreswechsel Marc Hahnemann als Trainer abgelöst hatte.

Wie schon bei Vadopalas’ Debüt ging Saarlouis mit Personalsorgen an den Start – immerhin kehrten die zuletzt verletzten Chelsea Waters und Mandy Geniets zurück, dafür fehlte Gabriela Andelova wegen der Vorbereitungen auf eine Uni-Klausur. Mit nur acht einsatzfähigen Spielerinnen, darunter die Nachwuchsakteurinnen Nele Trommer und Romy Brück, ist die Konkurrenzfähigkeit in der 1. Liga kaum gewährleistet. Die misslungene Kaderplanung soll mit den drei Not-Verpflichtungen Brittany Brown, Kellindra Zackery und Klaudia Perisa ausgeglichen werden, das neue Trio war am Sonntag in Göttingen jedoch noch nicht dabei.