Tennis : Das TZ Sulzbachtal bleibt in der Regionalliga

Milan Welte gilt als größtes saarländisches Talent. Er verlässt das Tenniszentrum Sulzbachtal und wechselt zum Wiesbadener THC. Foto: Peter Franz

Sulzbach Der eigentlich in die Tennis-Oberliga abgestiegene Verein aus Sulzbach profitiert vom Rückzug eines Clubs und dem Aufstiegsverzicht zweier Mannschaften. Den Abgang von Milan Welte kann er nicht kompensieren.

Von Lucas Jost

Als bei der 4:5-Niederlage gegen den FTC Palmengarten der letzte Ball gespielt war, stand für das Tenniszentrum (TZ) Sulzbachtal fest: Der Club aus Sulzbach beendet die Regionalliga-Saison auf Platz sieben und damit auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft muss den Weg in die Oberliga antreten. Doch es hielt sich die leise Hoffnung, das TZ könne in der dritthöchsten Liga bleiben. Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass Vereine, die einen Anspruch auf einen Startplatz in der Regionalliga hatten, diesen aus unterschiedlichen Gründen nicht wahrnehmen konnten oder wollten. So rettete im vergangenen Spieljahr der Rückzug des TSV Mainz den TEC Waldau vor dem Abstieg. Und Waldau wurden daraufhin in diesem Jahr sogar Meister.

Ähnliche Entwicklungen erlösten nun auch das Tenniszentrum Sulzbachtal: Zum einen profitiert das TZ vom Verbleib des TC Oberweier in der 2. Bundesliga Süd. Als Vorletzter wäre der baden-württembergische Verein abgestiegen. Doch die zum Zweitliga-Aufstieg berechtigten Vereine TC Landshut und TC Dresden Blasewitz, Meister und Vize-Meister der Regionalliga Südost, verzichteten auf den Aufstieg. Daraufhin bot der Deutsche Tennis-Bund dem TC Oberweier an, in der 2. Liga Süd zu bleiben. Der TCO entschied sich dafür – und wird folglich nicht in die Regionalliga Südwest absteigen.

Grund zwei für den Klassenverbleib der Saarländer: Beim eigenen Regionalliga-Konkurrenten SV Leingarten führte ein Zerwürfnis zum Vereinsaustritt von Trainer und Mannschaftsführer Heiko Ortwein und von Wilfried Abele, Vorsitzender des Fördervereins der Tennis-Abteilung und gleichzeitig Unternehmer und finanzkräftiger Unterstützer. Daraufhin zog der SV Leingarten seine Mannschaft aus der Regionalliga zurück.

„Es ist wirklich unglaublich. Damit hätten wir nie, nie, nie gerechnet. Es ist einfach herrlich. Wir haben wirklich die Klasse gehalten“, erklärt TZ-Cheftrainer Hoferichter. Der 36-Jährige konnte sein Glück nicht fassen. „Aber das war ganz wichtig für uns. Wir mussten das Ganze nur mit einer E-Mail bestätigen. Und was unglaublich dadurch ist: Dass unsere Herren 2 in die Oberliga aufsteigen. Alles fix. Alles bestätigt“, ergänzt Hoferichter.

Die zweite Mannschaft des Tenniszentrums Sulzbachtal gewann die Meisterschaft der Saarlandliga. Sie kann nun in die Oberliga Südwest/Rheinland-Pfalz/Saar aufsteigen. Wäre die erste Mannschaft des TZ abgestiegen, hätte die zweite laut Regelwerk nicht in die gleichen Liga aufsteigen dürfen.

Hoferichter freut sich über die Entwicklungen: „So haben wir eine riesen Bandbreite für Spieler.“ Einen aufstrebenden Spieler konnte das Tenniszentrum Sulzbachtal jedoch nicht halten: Milan Welte. Der 18-Jährige gilt als größtes saarländisches Tennis-Talent und steht nicht erst seit seinem Viertelfinal-Einzug bei den „Junior US Open“ in New York auf dem Wunschzettel anderer Clubs. Er folgt einem Angebot des Zweitliga-Absteigers Wiesbadener THC, wie Hoferichter erzählt.