Turngemeinschaft Saar Zwei Kumpels aus dem Saarland haben Hoffnungen auf Olympia

„Alles in allem lief es ganz okay“, sagt Maxim Kovalenko, wenn er auf seine bisherigen Abiturprüfungen angesprochen wird. Das Mündliche in Deutsch steht noch aus. Was ihn von anderen Abiturienten im Jahr 2024 unterscheidet: Kovalenko ist Leistungsturner und bestreitet parallel zu seinem Abi die Vorbereitung auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris, die am 26. Juli beginnen.