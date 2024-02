Entscheidung gefallen Saarland wird Gastgeber der nationalen Special Olympics 2026 – das sind die Austragungsorte

In den kommenden Wochen sollen jetzt die Organisationsstrukturen mit dem Saarland ausgestaltet und finalisiert werden. Die Vertragsunterzeichnung ist für Ende Mai 2024 geplant. Durchgeführt werden die Special Olympics Nationalen Spiele im Saarland im Frühsommer 2026. Es werden laut SOD 13 000 Teilnehmende erwartet. Wettbewerbe sind in mehr als 20 Sportarten geplant. Dazu wird auch ein wettbewerbsfreies Angebot geben, ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie begleitende Schul- und Fanprojekte. Bei der Veranstaltung handelt es sich laut SOD um das „größte inklusive Multisport-Event“ in Deutschland.