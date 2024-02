Saar-Sport unter Schock Zweiter Doping-Verdachtsfall in Benfares-Familie – welche Konsequenzen jetzt drohen

Der Saarsport wird von einem weiteren Dopingfall geschockt – dieser rückt die Familie Benfares in ein ganz schlechtes Licht. Nach Olympia-Kandidatin Sara Benfares (22), in deren Körper bei einer Dopingkontrolle am 30. September das Blutdopingmittel Epo und Testosteron nachgewiesen wurden, ist nun auch Saras jüngere Schwester Sofia ins Visier der Dopingfahnder geraten.