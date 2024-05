Leichtathletik-Star kommt nach Rehlingen Saarländische Olympia-Hoffnung Gesa Krause: Warum ihr Alltag aktuell ein Kampf ist

„Ich bin zwar eine Power-Mama, aber auch kein Übermensch.“ Mit den Schlussworten ihres letzten Instagram-Posts am vergangenen Sonntag nach der langen Laufnacht in Karlsruhe bemühte sich Gesa Krause noch einmal um ein Stück Zurückhaltung und Realismus. Das tat auch not, nachdem sie zuvor den 5000-Meter-Lauf nicht beenden konnte. Es war ihr vierter Wettbewerb in sechs Tagen – und der deutsche Hindernis-Star war schlichtweg am Ende seiner Kräfte.