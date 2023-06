Mona Stevens ist NFL-Expertin bei RTL Sie ist das Gesicht des American Football an der Saar

An diesem Samstag steht für die saarländischen American-Football-Spieler das erste Heimspiel der noch jungen Spielzeit an – und zwar gleich doppelt. Die Männer der Saarland Hurricanes, mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison der German Football League (GFL) gestartet, empfangen ab 17 Uhr im Saarbrücker Ludwigspark die Straubing Spiders. Zuvor eröffnen die Saarland LadyCanes den sogenannten „Double Header“ ab 13 Uhr mit ihrem Bundesliga-Heimauftakt gegen die Munich Cowboys.