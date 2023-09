American Football Das „heißeste Team“ ist optimistisch

Auf dem Kunstrasenplatz am Saarbrücker Matzenberg trudeln am Dienstagabend die Spieler der Saarland Hurricanes nach und nach zum Training ein. Vom Spielfeldrand spielt aus einer Box Metallicas „Enter Sandman“, bei anbrechender Dämmerung schallen immer wieder Pfiffe aus der Trillerpfeife eines Trainers und Kommandos über das „Home of the Canes“, die Heimat der Hurricanes.