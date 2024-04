Saarland Hurricanes spielen jetzt in Völklingen Standortwechsel mit reichlich Kritik

Das erste Heimspiel der Hurricanes gegen Ravensburg wird am 1. Juni allerdings am Sportcampus im Saarbrücker Stadtwald stattfinden – in Völklingen ist an diesem Tag das Landesturnfest im Gange. „Auch das hat eine gewisse Symbolik. Schließlich soll Flag Football olympisch werden – und auch das bieten wir bei uns an“, sagt Röder: „Ein Olympiastützpunkt American Football würde den Standort Saarbrücken darüber hinaus weiter aufwerten. Auch da sind wir in Gesprächen.“ Der Spieltag am Sportcampus soll da entsprechend werben. Die Canes wollen auf dem Leichtathletik-Platz mit mobilen Tribünen ein Stadiongefühl erzeugen.