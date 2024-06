Saarländerin auf dem Weg nach Paris Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (27) meldet sich zurück

Frankfurt · Die für Olympia in Paris qualifizierte Kunstturnerin aus Bierbach startet bei den deutschen Meisterschaften in Frankfurt an zwei Geräten. Was sich die Saarländerin vorgenommen hat.

07.06.2024 , 11:47 Uhr

Pauline Schäfer-Betz gehört seit Jahren zu den besten Turnerinnen der Welt am Schwebebalken, war 2017 sogar Weltmeisterin. Die Saarländerin, sicher bei Olympia in Paris dabei, testet am Wochenende nach längerer Verletzungspause ihre Form bei den deutschen Meisterschaften. Foto: IMAGO/Schreyer

Von Katja Sturm