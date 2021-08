Autonomie wieder hergestellt : LSVS ist wieder „Herr im eigenen Haus“

Saarbrücken Es ist geschafft: Nach gut dreieinhalb Jahren unter der Aufsicht des Sanierungsexperten Michael J.W. Blank hat der finanziell angeschlagene Landessportverband für das Saarland seine Autonomie zurückerlangt.

Mit der Rückgabe der Urkunde an diesem Montag durch Blank, der ab März 2018 erst als Konsolidierungsberater und ab Juni 2019 als „CRO“ (Chrid Restructuring Officer) beim LSVS das finanzielle Sagen hatte, „ist der LSVS wieder selbstbestimmt“, sagte Johannes Kopkow, beim LSVS verantwortlicher Vorstand für Sport und Vermarktung. Joachim Tesche, Kopkows Pendant im Finanzbereich des LSVS, sagte: „Mit Aufnahme unserer Tätigkeit haben wir konstruktiv mit Herrn Blank, dem nun ausgeschiedenen CRO, zusammengearbeitet. Dafür möchten wir ihm und seinem Team an erster Stelle danken. Gleichwohl war es das gemeinsame Ziel von Aufsichtsrat und Vorstand, die Tätigkeit des CRO möglichst frühzeitig vor Ablauf des regulären CRO-Mandats Ende 2021 zu beenden, um als LSVS wieder autonom handeln zu können.“

„Wir konnten in schwerer See den Tanker LSVS in den vergangenen drei Jahren erfolgreich in solides Fahrwasser drehen, dank der konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Das bis 2018 zu verzeichnende jährliche strukturelle Defizit von 2,5 Mio. Euro ist beseitigt; seit 2019 werden Überschüsse im niedrigen siebenstelligen Bereich p.a. erwirtschaftet. Ich bin sicher, dass das heutige Vorstandsduo die erfolgreiche Sanierung fortsetzen wird. Hierbei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine glückliche Hand“, wird der scheidende CRO Blank in einer Pressemitteilung des LSVS zitiert.