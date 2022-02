Melitta Czerwenka-Nagel : 91-Jährige Saarländerin stellt Weltrekord über 800 Meter auf

Melitta Czerwenka-Nagel bei ihrem 400-Meter-Weltrekord 2020. Foto: Ruppenthal

Melitta Czerwenka-Nagel hat bereits mehrere Weltrekorde in der Leichtathletik aufgestellt. Jetzt folgte bei den Hallen-Europameisterschaften in Portugal Weltrekord Nummer zwölf – diesmal in der Altersklasse über 90 Jahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Saskia Leidinger

Saarländerin Melitta Czerwenka-Nagel hat mit 91 Jahren ihren insgesamt zwölften Weltrekord aufgestellt. Bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren im portugiesischen Braga lief die Leichtathletin über 800 Meter eine Bestzeit. Sie benötigte für die zwei Stadionrunden fünf Minuten und 27,80 Sekunden.

Bislang hielt die US-Amerikanerin Mary Norckauer diesen Rekord. Im Jahr 2015 lief sie in der Altersklasse der über 90-Jährigen die 800 Meter in sieben Minuten und 14,89 Sekunden. Czerwenka-Nagel verbesserte damit den alten Rekord um fast zwei Minuten.