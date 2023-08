Zahl der Gewalt-Vorfälle auf hohem Niveau 23 Amateur-Spiele im Saarland abgebrochen

Auf den Amateurplätzen Deutschlands kam es nach DFB-Angaben während der vergangenen Saison zu 6224 Vorkommnissen. Das entspricht 0,5 Prozent aller Spiele mit einem abgeschlossenen Spielbericht. Im Saarland wurden 61 Spiele (0,32 Prozent) mit entsprechenden Vorfällen gezählt. 4116 Mal wurde ein Spieler als Beschuldigter genannt (43 Mal im Saarland). Meist – wie beim Fall des 1. FC Fitten – sind die Schiedsrichter in der Geschädigten-Gruppe überrepräsentiert. Das liegt daran, dass sie in den unteren Klassen allein für die Spielleitung verantwortlich sind. Nach dem Tod eines 15-jährigen Berliners nach einem gewalttätigen Angriff durch einen Gegenspieler bei einem Jugendturnier in Frankfurt am Main wird Zimmermann die abgelaufene Saison ohnehin negativ in Erinnerung behalten. „Jenseits aller Statistiken müssen wir festhalten, dass in der zurückliegenden Saison ein Mensch sein Leben verloren hat. Das muss endgültig ein Warnsignal sein, gleichgültig welche Rolle man im Sport einnimmt“, sagte er.