Drei Tore in spektakulärem Finale Lisa Wagner schießt 1. FC Riegelsberg zum fünften Masters-Titel in Folge

Die Fußballerinnen des 1. FC Riegelsberg bleiben im Hallenfußball an der Saar das Maß der Dinge. Beim 20. Volksbanken-Frauenmasters behauptete sich der FCR am Sonntagabend in einem spektakulären und an Spannung kaum zu überbietenden Finale gegen Regionalliga-Rivale SV Elversberg mit 5:4 (3:3) nach Verlängerung und feierte damit den fünften Titelgewinn in Folge beim Endturnier der besten acht saarländischen Hallenteams.