„Kleiner Wunsch nach Medaille ist schon vorhanden“ Saarländische Para-Leichtathletin Nicoleitzik will über Lanzarote nach Paris

Zwei Mal war Nicole Nicoleitzik bereits bei den Paralympischen Sommerspielen am Start. „2016 in Rio war ich noch ein Küken“, erinnert sich die 28-jährige Leichtathletin, die sich auf Kurzsprints spezialisiert hat und nach den „Geisterspielen“ von Tokio 2021 ihre dritten Paralympics anpeilt. Den Traum von Paris hat sie bei ihrem aktuellen Aufenthalt auf Lanzarote mit im Gepäck. Dort absolviert die gebürtige Saarlouiserin, die an der Bewegungsstörung Ataxie leidet, mit mehreren anderen Bundeskaderathleten ein wichtiges Trainingslager vor dem Saisoneinstieg.