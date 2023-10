Ehrung durch den DFB Saarländerin Paula Mayer ist beste Nachwuchs-Schiedsrichterin Deutschlands

Die 22-jährige Paula Mayer aus Elversberg hat den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga in diesem Jahr geschafft. „Jetzt heißt es Ankommen", erklärte die Saarländerin. "Ich bin selbstbewusster und kritikfähiger geworden, stehe für mich selbst ein und kann besser mit Konflikten umgehen." Mayer leitet zudem bei den Herren Spiele in der Saarlandliga, der höchsten Klasse im Saarland.