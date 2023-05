Rückblick auf die Karriere des Saarländers Ein Vorzeigeprofi tritt ab: Jonas Hector verabschiedet sich vom Profifußball

Eigentlich genügt es, sich das Youtube-Video des 1. FC Köln mit dem Titel „Jonas Hector verkündet seinen Abschied“ anzuschauen, um zu wissen, was für ein Typ am vergangenen Samstag die Bühne des Profifußballs verlassen hat. „Holt das Bier her, wir brauchen Bier“, brüllt der Saarländer Jonas Hector zu Beginn des Videos, das mehr als 700 Kommentare hat. Kommentare, die einen gemeinsamen Nenner haben: Alle trauern der Auersmacher und Kölner Legende nach. Fans fast aller Bundesligisten hinterlassen unter dem Video Abschiedszeilen. Manche schreiben, dass sie den Tränen nah sind. Es ist nur in Ansätzen zu erahnen, welchen Stellenwert der öffentlichkeitsscheue 33-Jährige im deutschen Fußball hat. „Gehen Sie raus in die Republik und fragen Sie jemanden, ob er Jonas Hector nicht mag. Sie werden keinen finden“, sagt Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg.