Schiedsrichter verstorben Trauer um Schiedsrichter Heiner Müller

Müller, der aus Bilsdorf in der Gemeinde Nalbach stammt, war über zehn Jahre der saarländische Vertreter bei der Uefa und der Fifa. Seit 1995 wurde er von der Uefa als spezialisierter Assistent geführt, bevor er dann 1999 von der Fifa auf ihre Schiedsrichter-Assistentenliste berufen wurde. Bis 2006 war er auf dieser Liste und wurde in diesem Zeitraum bei 150 internationalen Spielen eingesetzt. Bei der WM 2002 in Südkorea und Japan kam er auf vier Einsätze. Das Finale der Champions League 2003 im Old Trafford in Manchester, in dem AC Mailand im Elfmeterschießen das Spiel gegen Juventus Turin mit 3:2 gewann, war ein ganz besonderes Spiel für ihn.