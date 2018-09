Marozsan zur Wahl als Weltfußballerin nominiert

Das gab der Weltverband in London bekannt. Die Trophäe wird am 24. September in der britischen Hauptstadt vergeben. Bei den Frauen schaffte es Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan aus Saarbrücken (Olympique Lyon) als einzige deutsche Vertreterin in die engere Auswahl. Sie konkurriert mit ihrer Vereinskollegin Ada Hegerberg (Norwegen) und der Brasilianerin Marta.

Nominiert als Welttorhüter sind der Franzose Hugo Lloris, der Belgier Thibaut Courtois und der Däne Kasper Schmeichel. Kandidaten für die Wahl des Welttrainers sind Frankreichs Didier Deschamps, Kroatiens Zlatko Dalic und Zinedine Zidane (ehemals Real Madrid).