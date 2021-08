Vorwurf nach Spiel gegen Magdeburg : Saarbrücken wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe: „Es gibt keinen Rassismus beim FCS“

Saarbrücken Nach den Rassismus-Vorwürfen gegen den 1. FC Saarbrücken nach dem Spiel gegen Magdeburg am Mittwoch, hat der FCS heute ein Statement zu den Vorwürfen veröffentlicht. Der Verein findet darin deutliche Worte.

Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die von Spielern des 1. FC Magdeburg erhobenen Rassismus-Vorwürfe energisch zurückgewiesen. Weder in der Halbzeitpause des Spiels am vergangenen Mittwoch noch nach der Partie sei das Thema offiziell zur Sprache gekommen, „obwohl die Bedeutung der Tragweite dieser Thematik wohl allen bewusst gewesen sein müsste“, heißt es in einer Stellungnahme der Saarländer vom Freitag.