Saar-Sport Rechtzeitig zu Olympia – der Sportcampus erstrahlt in neuem Glanz

Die ersten internationalen Topsportler trainieren im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) bereits am Sportcampus in Saarbrücken, um sich bestmöglich auf den Höhepunkt vorzubereiten. Vor zehn Tagen etwa erreichte Weltklasse-Badmintonspielerin Pusarla Venkata Sindhu aus Indien mit ihrem Tross die Landeshauptstadt und wird hier die heiße Phase ihrer Vorbereitung absolvieren. Ähnlich wie Landsmann und Speerwurf-Olympiasieger Neeraj Chopra und viele weitere internationale Athleten.