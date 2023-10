Landessportverband für das Saarland Die Hermann-Neuberger-Sportschule ist jetzt Geschichte

Die Hermann-Neuberger-Sportschule ist Geschichte. „Wir haben jetzt einen Sportcampus Saar für den ganzen Saarsport“, sagte Johannes Kopkow, Vorstand des Landessportverbands für das Saarland (LSVS), zur überraschenden Umbenennung der Einrichtungen am bisherigen Standort. Mit neuem Namen, neuem Logo und neuer Farbgebung, die am Mittwoch vorgestellt wurden, will man neue Wege der Vermarktung gehen. „Wir haben den Auftrag, mehr Geld für unsere Verbände, Vereine und damit für den gesamten Sport im Land zu generieren“, erklärte Kopkow. „Sportcampus Saar“ soll dabei als Markenname auch international für bessere Sichtbarkeit und damit für größeres Interesse sorgen.