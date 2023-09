Test gegen die Ukraine in Saarbrücken Ex-Elversberger Woltemade glänzt bei U21-Sieg

„Peace – Mir“ stand in großen Lettern auf dem Spielfeld des Saarbrücker Ludwigsparkstadions. Die Hoffnung auf Frieden an Europas Ostgrenze war ein Aspekt des U21-Länderspiels am Freitag zwischen Deutschland und der Ukraine in Saarbrücken. Für den deutschen Nachwuchs ging es allerdings darum, sich als Mannschaft mit dem ersten Sieg in diesem Jahr Selbstvertrauen zu holen. Am Ende sahen 6503 Zuschauer einen verdienten deutschen 2:0 (0:0)-Erfolg. Mann des Abends war der Ex-Elversberger Nick Woltemade. Der Zwei-Meter-Mann vom SV Werder Bremen bereitete mit seiner überragenden Spielübersicht die beiden deutschen Treffer vor.