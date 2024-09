„Es ist sicherlich ein Ziel von mir“ Saar-Torwart Kevin Trapp will zurück ins DFB-Tor

Torwart Kevin Trapp will zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe immer wieder auch gesagt, dass es sicherlich ein Ziel von mir ist, meine Ambition auch“, sagte der derzeit verletzte Torwart von Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Spiel seines Teams gegen Viktoria Pilsen bei RTL. Trapp wurde in Merzig geboren und wuchs im Saarland auf. Der eigentlich als Stamm-Nationalkeeper eingeplante Marc-André ter Stegen fällt wegen einer schweren Knieverletzung lange aus.