Saar-Sport-Tag am Sportcampus Saar Das erwartet die bis zu 5000 Besucher beim Saar-Sport-Tag auf dem Sportcampus

Die Tage der olympischen Pre-Camps am Sportcampus im Saarbrücker Stadtwald neigen sich dem Ende zu, doch nach dem Volleyball-Länderspiel Deutschland gegen Brasilien am vergangenen Sonntag (1:3) steht an diesem Freitag noch ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm, und der richtet sich an alle Sportinteressierten im Land: Der Landessportverband für das Saarland (LSVS) lädt ab 15 Uhr zum Saar-Sport-Tag ein.