„Ich bin extrem stolz“ Perfekt! Saar-Rennfahrerin Carrie Schreiner fährt ein weiteres Jahr in der F1 Academy

Carrie Schreiner aus dem Saarland wird ihre zweite Saison in der F1 Academy bestreiten. „Sauber hat bekannt gegeben, dass die deutsche Fahrerin das Team in der Saison 2024 vertreten wird“, teilte die F1 Academy am Dienstag mit. Als neustes Mitglied der Sauber Academy werde sie in den Farben des Formel-1-Teams fahren.