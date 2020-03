Fußball-Saarlandliga : Stadtderby im Zeichen von Niederlagen

Wer beendet mit seiner Mannschaft die Niederlagenserie: Brebachs Trainer Martin Peter (links) oder Saar-05-Trainer Timon Seibert? Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Im Saarbrücker Duell in der Saarlandliga treffen an diesem Samstag Saar 05 und Halberg Brebach aufeinander. Beide kämpfen mit Negativserien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Die Vorzeichen für das Saarbrücker Derby in der Fußball-Saarlandliga an diesem Samstag, 7. März, um 14.30 Uhr im Kieselhumes-Stadion sind seltsam. Tabellenführer SC Halberg Brebach hat drei Saisonspiele in Folge verloren – davor gab es nur eine Niederlage in 18 Spielen. Saar 05 Saarbrücken hat vier Spiele in Folge verloren. Zudem scheinen beide personell auf der letzten Rille zu laufen. „Es wird am Samstag ein anderes Spiel werden. Beide Vereine haben früher im Jugendbereich zusammen gearbeitet und die Spieler kennen sich gut untereinander. Es ist wird eben ein Derby“, sagt Brebachs Trainer Martin Peter. Saar-05-Übungsleiter Timon Seibert sieht das ähnlich, erklärt aber: „Wir haben mit Jägersburg, Brebach, Eppelborn und Hasborn vier Topmannschaften in Folge. Wir müssen unsere Punkte sammeln – egal, ob es ein Derby ist, oder nicht. Wir spielen gegen den Abstieg, das muss jedem klar sein.“

Bei der 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim FSV Jägersburg hat Saar 05 einen 0:3-Rückstand fast aufgeholt. Dominic Altmeier hatte die Saarbrücker mit einem Doppelpack auf 2:3 heran gebracht. Vier Schüsse landeten an Pfosten oder Latte. „Wir waren in der zweiten Halbzeit besser, aber haben unsere Chancen nicht genutzt. Dafür können wir uns nichts kaufen. Aber wir haben gezeigt, dass wir da sind“, sagt Seibert. Im Einsatz war Neuzugang Thomas Thönnessen. Der 27-Jährige studiert ein halbes Jahr in Saarbrücken und hatte einen Verein gesucht. Zuletzt spielte der zentrale Mittelfeldspieler in der Oberliga beim FC Einheit Rudolstadt in Thüringen. „Er ist eine Verstärkung, bringt viel Ruhe in unser Spiel und ist ballsicher“, lobt Seibert.

Für Brebachs Trainer Peter ist Saar 05 Saarbrücken auch alles andere als ein Abstiegskandidat: „Der 14. Tabellenplatz entspricht nicht der Stärke der Mannschaft. Sie hat mit Neuzugang Thönnessen, David Seibert, Lars Anton und Nico Veeck starke und erfahrene Spieler. Dazu kommt ein starker Nachwuchs und mit Dominic Altmeier ein Stürmer, der trifft. Wir sind gewarnt.“

Ähnlich wie Saar 05 Saarbrücken hat der SC Halberg Brebach bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Sonntag im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den TuS Herrensohr eine Vielzahl an klaren Torchancen vergeben. „Es stimmt zwar, dass wir drei Spiele in Folge verloren haben. Aber bei den beiden Niederlagen vor der Winterpause waren wir personell und körperlich am Ende. Die Situation ist jetzt eine andere“, erklärt Peter.

04.09.2015 - 1.FC Saarbruecken - Fussball - Saison 2015/16 - Saar 05 Saarbr¸cken - Stadt-Derby - Sb - Regionalliga S¸dwest 2015/2016, 7. Spieltag : 1.FC Saarbr¸cken (blau-schwarz) empfangt am 04.09.2015 , den SV Saar 05 Saarbr¸cken (weia) im Saarbr¸cker Ludwigsparkstadion zum Stadtderby . Im Bild Saar¥s Trainer Timon Seibert .____Copyright: Andreas Schlichter __Foto ist honorarpflichtig! ( + Belegexemplar ). Foto: Andreas Schlichter