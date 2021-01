Basketball-Bundesliga : Runderneuerte Royals kommen unter die Räder

Freiburg Basketballerinnen aus Saarlouis verlieren in Freiburg.

Die Basketballerinnen des BC Saarlouis sind trotz ihrer runderneuerten Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Saulius Vadopalas in der Bundesliga noch nicht wieder in der Erfolgsspur. Ihr Auswärtsspiel bei den Eisvögeln Freiburg verloren die Royals am Samstagabend deutlich mit 66:84 (30:49). Die Niederlage hätte noch höher ausfallen können. In der Tabelle stecken die Saarlouiserinnen mit zwei Siegen aus elf Spielen weiter im Keller fest.