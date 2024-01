Neuer Rahmenterminkalender im Saar-Fußball Rund ums Masters regt sich ein Riesenärger

„Für uns ist das Masters neben dem Saarlandpokal-Finale einer der beiden großen Höhepunkte im Jahr“, sagte SFV-Präsident Heribert Ohlmann bei der Auslosung der Masters-Gruppen. Die fand am Montagabend in den Räumen der Volksbank in Saarlouis statt. Das Ergebnis: Das Eröffnungsspiel bestreiten Oberligist FV Diefflen und Verbandsligist SC Halberg Brebach, die in die Gruppe A gelost wurden. Weiter sind der 1. FC Saarbrücken II (Verbandsliga) und Saarlandligist FV Eppelborn in dieser Gruppe vertreten. In der Gruppe B spielen Titelverteidiger SV Auersmacher (Oberliga) sowie die Saarlandligisten SF Köllerbach, FC Hertha Wiesbach und SV Saar 05 Saarbrücken. Köllerbach beendete die Qualifikation auf Rang eins der Wertungstabelle mit 168 Punkten vor Auersmacher (163,25) und Diefflen (157).