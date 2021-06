Jugendfußball : U17 und U19 der SVE nehmen Bundesliga-Aufstieg ins Visier

Für die U19 und die U17 der SV Elversberg wird es am Wochenende ernst, in den Relegations-Rückspielen geht es um den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: dpa/Uwe Anspach

Elversberg Jetzt gilt es für die U17 und die U19 der SV Elversberg. An diesem Wochenende stehen für beide Teams des Nachwuchsleistungszentrums der SVE die Rückspiele um den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga an.

Von Heiko Lehmann

Den Auftakt macht die U17 am Samstag, 15 Uhr im Stadion der DJK St. Ingbert. Das Hinspiel bei der SG Rot-Weiß Frankfurt gewannen die Frankfurter mit 1:0. „Ich bin trotz der Niederlage sehr zuversichtlich. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit das Spiel dominiert und hatten einige Chancen zum Ausgleich“, sagt U17-Trainer Kai Decker.